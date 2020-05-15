Украинцы чаще всего отправляют деньги в Россию, получают – из США: данные Нацбанка

Украинцы гораздо больше получают средств из-за границы, чем отправляют получателям в зарубежных странах. При этом треть всех средств, которые отправляли украинцы за границу, была в Россию.

За первые три месяца объем частных переводов в Украину составил 2,9 миллиарда долларов. А за это же время из Украины таким образом перевели почти 154 миллиона долларов. Такие данные приводит Национальный банк Украины.

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При этом 505 миллионов долларов поступили с помощью системы перевода средств (т.е. без переводов, осуществленных на банковские счета или через карточные платежные системы или почтовые отделения). Средняя сумма одного такого перевода в Украине незначительно выросла до 361 доллара (в первом квартале 2019 года она составляла 348 долларов).

Откуда получают и куда отправляют чаще всего деньги в Украине с помощью системы перевода средств:

в Украину больше всего средств поступило из США (18%), Израиля (14%), Италии (10%), РФ (7%) и Польши (6%); Еще 45% – из других стран;

из Украины больше всего отправлено в Россию (32%), Грузию (11%), Азербайджан (5%), США (5%) и Турцию (5%). В другие страны – 42% от общей суммы.

Увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств. 58 миллиардов 259 миллионов гривен или 2 миллиарда 331 миллион долларов в эквиваленте – это на 36% больше, чем в прошлом году в первом квартале.