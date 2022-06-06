Кто-то...

Кто-то выложил фото в сеть? Это не повод атаковать человека, лучше публично обсудить принципы, что можно выкладывать, а что нет.

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Политик находится на фронте? Это не повод атаковать человека, лучше публично обсудить роль и задачи политиков во время войны.

Кто-то принял деньги на частную карточку для армии, но нет отчетности? Это не повод атаковать человека, лучше публично обсудить стандарты отчетности и прозрачности для фондов и сбора денег.

Государство открыло расследование против фонда? Это не повод требовать смены правительства или атаковать руководство правоохранительного органа, можно потребовать предоставить подробные факты дела и обсудить доказательную базу (хороший пример, статья Форбса о Евгении Шпитько, которого недавно обвинили).

Кто-то дал интервью об увеличении или уменьшении налогов или процентной ставке во время войны? Также можно публично обсудить, какая экономическая политика должна быть сейчас.

Наконец, точно не нужно винить людей, что кто-то что-то не сделал перед войной. На это будет время после войны. Сейчас необходима сплоченность и совместная работа на победу.

Ссоры ослабляют

Я пишу это потому, что вижу как внутренние ссоры ослабляют нас, как бывало это и раньше в истории Украины. Чем такие ссоры заканчиваются известно.

Можно и нужно научиться разрешать конфликты без ссор. Можно иметь разные точки зрения, настаивать на своем, критиковать позицию других, но делать это обоснованно, вежливо, с уважением к оппоненту.

Можно научиться принимать факт, что оппонент может быть более убедительным и правым. Можно понять, что все совершают ошибки и никто не может быть всегда прав. Но ошибки не делают человека лучше или хуже. А нежелание признавать свои ошибки и прощать ошибки других делают.

Закончу примером. Несколько недель назад в одной компании, к которой я причастен, идет ссора во внутренних чатах. Из-за разных взглядов на техническое решение. И один человек обвиняет другого, что "ты похож на российского диверсанта, вредишь компании". Этот человек был уволен. Даже если он и был прав по существу.