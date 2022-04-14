Россия в Крыму ведет перемещение своих войск для продолжения войны против Украины. Кроме того, враг всячески пытается установить тотальный контроль над людьми, а уровень пропаганды начал зашкаливать.

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Бегство украинцев из Крыма

Украинцы, живущие во временно оккупированном Крыму, начали посылать запросы в Представительство президента Украины о выезде с полуострова. Оккупация, контроль и уровень пропаганды стали невыносимыми, поэтому они хотят покинуть Крым.

Также сообщается, что россияне начали промывать мозги детям, заставляют педагогов заниматься пропагандой и заставляют школьников посещать "патриотические линейки".

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