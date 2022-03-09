Теперь российским оккупантам следует бояться встречи не только с украинскими защитниками. После обстрела мирного населения сдаться в плен гражданским станет задачей со звездочкой, тем более что украинцы получили законное право открывать огонь по врагам.

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Законное право убивать оккупантов

В Украине вступил в силу закон, разрешающий украинцам убивать российских оккупантов. Для этого можно использовать даже собственное оружие.

Закон будет действовать до конца войны против врага. Таким образом, каждый украинец имеет законное право убить захватчика.

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