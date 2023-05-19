"На Бали сезон – круглый год и окупаемость таких инвестиций классная", – рассказывает строящаяся на Бали украинская девелоперка Виктория Галицкая.

Мы строим только у океана, в туристических местах. Как правило, сумма пассивной прибыли инвесторов в такое жилье достигает 20 – 24% в год, в денежном эквиваленте это более 30 тысяч долларов,

– отмечает Галита.

Владелец недвижимости может нанять управляющую компанию, которая за определенный процент будет решать проблемы сдачи в аренду, коммунальных платежей, клининга, ремонта и т.д.

"Стоимость аренды новой однокомнатной квартиры в туристических локациях начинается от 100 долларов в сутки", – говорит Виктория Галицкая.

Так что, по подсчетам девелоперки, такое жилье окупается максимум за 5 – 6 лет.

Украинцы на Бали не только отдыхают, но и волонтерят, донатят и даже ведут прибыльный бизнес.

Виктория Галицкая перебралась на индонезийский остров, можно сказать случайно – приехала в отпуск и живет там уже третий год. За это время она организовала строительство вилл, которые из-за благоприятного туристического сезона (длится целый год) достаточно выгодно для инвесторов.

"Мы строим только у океана и моря Бали, то есть в туристических местах. И сейчас украинцы стали активно смотреть в сторону недвижимости на Бали как инструмента для инвестирования. Обычно сумма пассивной прибыли достигает 20 – 24% в год, в денежном эквиваленте это более 30 000 долларов", – добавляет Виктория.