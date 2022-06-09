Об этом рассказал экономист и член Совета Национального банка Украины Василий Фурман. Он также отметил, что средства украинцев защищены в банках.
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Украинцы могут не переживать за те средства, которые находятся в банках, поскольку сегодня уже есть инициатива президента Украины и закон, гарантирующий 100% хранение средств украинцев в банковской системе Украины в плюс три месяца,
– отметил экономист.
Так что за это не нужно переживать. Решение о поднятии учетной ставки является трудным, но единственно правильным в сегодняшних условиях, отмечает Фурман.
"Сейчас действия НБУ являются настолько профессиональными, быстрыми. Да, гривна немного ослабла. Но то, что мы наблюдали в 2014-2015 годах - не дай Бог такое пережить еще раз", - отметил эксперт.
Экономист добавил, что за эти 8 лет удалось провести сложную реформацию банковской системы.
Он также подчеркнул, что Национальный банк Украины сейчас все делает правильно. Поэтому решение об увеличении учетной ставки до 25% является правильным решением.
Что ждать дальше в контексте поднятия учетной ставки
Украина все еще имеет достаточный уровень международных резервов благодаря помощи международных партнеров. Тем не менее, все равно возрастают риски для макрофинансовой стабильности. Речь идет о среднесрочной перспективе .
Такая тенденция будет представлять угрозу в форме нарастания негативных инфляционных ожиданий в будущем и конвертации сбережений в гривне в иностранную валюту. В то время как возобновление активности Нацбанка в контексте процентной политики позволит предупредить эти негативные течения.