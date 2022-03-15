Цифровые документы в мобильном приложении Дия будут действительны при пересечении границы с Молдовой по крайней мере до 24 апреля. Именно к этой дате в соседней стране объявлена чрезвычайная ситуация.

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А вот пересечение границы с Польшей по цифровым документам разрешено на время действия военного положения в Украине. Верховная Рада продлила его до 25 апреля.

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Напомним, что все пункты пропуска на западной границе (кроме ППр "Звонковое") работают круглосуточно. По данным Госпогранслужбы, пассажиропоток на них снова растет.

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