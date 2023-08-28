Об этом сообщили в организации Unmode, помогающей херсонским заключенным. Также впустили еще одного украинца, который въехал в Россию, после чего попал в фильтрационный лагерь.

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Грузия впустила шестерых украинцев

Власти Грузии 27 августа решили впустить шестерых украинцев, которых захватчики вывезли в Россию.

Сейчас правозащитники увозят мужчин в безопасное место, где они смогут отдохнуть. После этого им помогут в подготовке документов для возвращения в Украину.

Снисходительности грузинских властей украинцы ждали 11 дней. Они находились в буферной зоне в ужасающих условиях:

без теплых вещей и лекарств,

почти без еды и воды.

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Украинцы ждали этого больше недели

В ночь с 16 на 17 августа грузинские пограничники не пустили на территорию страны пятерых бывших заключенных из Херсонской области, которых Россия вывезла на свою территорию перед отступлением, и еще одного украинца, выехавшего в Россию и попавшего в фильтрационный лагерь.

В сентябре прошлого года, незадолго до отступления российской армии из Херсона, оккупационные власти вывезли из херсонских тюрем через Крым около 2500 заключенных. Большинство из них были отправлены в колонии на юге России, где они продолжали отбывать сроки, назначенные украинскими судами.

Глава организации Unmode Айдана Федосик рассказала, что после отбывания сроков бывших херсонских заключенных часто отправляют в суды, которые признают их пребывание на территории России незаконным. После этого они помещаются в центры для временного содержания иностранных граждан.

Обратите внимание! Украинцы категорически отказывались ехать назад в Россию, надеясь попасть на Родину транзитом через Грузию. Мать одного из мужчин общалась с журналистами. По ее словам, силовики пытались забрать сына из буферной зоны обратно в Россию. К счастью, его удалось "отбить" силами остальных украинцев и грузинских пограничников. После этого граждане нашего государства пытались находиться поближе к пункту пропуска Грузии.