Более 50% оплат картой – оплата продуктов

Подавляющая часть карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания – более 50% общего объема оплат покупок картами, это больше чем в прошлом месяце на 12,6%.

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Расчет картой увеличился на 20%

Согласно статистике сети POS-терминалов "ПриватБанка":

количество оплат покупок в мае выросло на 21% - со 146 миллионов транзакций в апреле до 177 миллионов в мае.

соответственно расходы на покупку товаров и услуг банковскими картами также выросли на 21% - 42,3 миллиарда гривен в мае против 34,9 миллиарда гривен в апреле 2022 года.

Подавляющая доля карточных расходов украинцев идет на оплату продуктов питания – в мае по сравнению с апрелем она увеличилась на 12,6% (до 21,3 миллиарда гривен) и составляет более 50% от общего объема оплат покупок картами,

– говорится в сообщении прессслужбы.

Расходы украинцев на кафе и рестораны выросли в 1,5 раза

В то же время, значительно выросли объемы оплат в кафе и ресторанах – на 54% (до 2,3 миллиарда гривен). А также магазины техники и электроники (на 41% до 2,9 миллиарда гривен) и сети АЗС (на 27% до 1,23 миллиарда гривен).

Это значит, что потребительский рынок возобновляется после резкого падения в первые недели войны. В частности, в пресс-службе ПриватБанка объяснили, что это происходит вследствие ряда факторов – это и увеличение предложения торговых сетей и малого бизнеса, и активный рост количества торговых точек, принимающих карты к оплате».

Безналичная оплата преобладает

Поэтому безналичная оплата на потребительском рынке является доминирующей перед наличными.

Наибольшими темпами восстанавливают товарооборот предприниматели и малый бизнес – по сравнению с апрелем на 20%, в общенациональных торговых сетях объемы оплат картами выросли на 16,5%.

Возрастут ли цены на продукты

К слову, по данным Госстата, за прошлый месяц в стране выросли потребительские цены на товары и услуги, больше подорожали: рис, гречка и капуста.

В то же время яйца подешевели на 21,8% и стоят в среднем 19,4 гривны за десяток.

В интервью 24 каналу заместитель НБУ Екатерина Рожкова пояснила, что основная причина ускорения инфляции – не в росте курса наличного доллара. То есть, цены сильно давят последствия войны – это нарушение логистики, неравномерный спрос, уничтожение предприятий, большие расходы бизнеса. И наоборот, потому, что у нас ограниченный экспорт, у нас дешевле такие товары как курятина, масло, яйца.

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