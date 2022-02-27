Об этом заявил экспосол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 канала. У Путина, конечно, есть еще ресурсы, однако он столкнулся с тем, чего не ожидал.

К теме Путин переводит войска России на усиленный режим боевого дежурства

По словам Чалого, специалисты утверждают, что нанести такие удары по Украине даже технически тяжело.

В то же время, если Путин уже применяет такие аргументы, то это значит, что у него нет ничего другого и планы провалились.

У них (в Кремле – 24 канал) паника. Это видно, если уже пошли заявления о ядерном оружии. Кстати, хочу сразу сказать украинским гражданам – не пугайтесь,

– подчеркнул дипломат.

Чалый прокомментировал угрозы Путина о ядерном оружии: смотрите видео

Подписывайтесь на телеграмм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.