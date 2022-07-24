Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение за 24 июля.

Заметьте Впервые отметим День Украинской Государственности во время войны: Зеленский обратился к украинцам

Президент назвал главную задачу народа

Президент говорил о борьбе нашего народа, поскольку записал обращение накануне начала очень важной недели. 28 июля будет отмечаться День украинской государственности. Мы будем отмечать ее, несмотря на все трудности, которые сейчас есть.

Только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие. Украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз,

– сказал президент.

Он акцентировал, что сейчас главной задачей для каждого из нас является сохранение единства. Мы должны вместе работать на победу.

Обращение Владимира Зеленского за 24 июля: смотрите видео