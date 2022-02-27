Тихановская отметила, что она долго не знала, как начать обращение к белорусам. Не понимала, можно ли требовать смелых поступков от людей, живущих в страхе полтора года.

К теме Макрон попросил Лукашенко вывести российские войска из Беларуси

Тихановская призвала выступить против войны в Украине

Оппозиционер заявила, что война, в которую втянули Беларусь, началась 2 дня назад. Однако ее сограждане до сих пор не заявили, что они против и не показали этого украинцам своими действиями.

Эта война не нужна России, но нужна Владимиру Путину. Он готов жертвовать жизнями из-за своих амбиций и страхов. Эта война не нужна Беларуси, но нужна Александру Лукашенко. Ему важно, чтобы все забыли о зверствах в отношении белорусов под звуки взрывающихся в соседней стране снарядов.

– отметила Тихановская.

Политик добавила, что белорусы уже не имеют права считать себя заложниками обстоятельств, ведь Россия напала на Украину, а их страна способствовала этому. Кроме этого, она подчеркнула, что новорожденных украинских детей переносят из спецотделения в бомбоубежища, спасая от агрессии оккупантов, которую поддержала Беларусь.

"Это уже произошло, и на нас, как на нации, лежит то, что мы это допустили. Поэтому единственное, что сейчас важно, хотим ли мы это остановить. Я знаю, что такое страх. Я помню об этом каждый день, ведь уже полтора года сопротивляюсь диктатуре, пока мой муж и тысячи людей – в тюрьмах", – добавила Тихановская.

Смотрите обращение Светланы Тихановской:

Актуально Под дулом российских автоматов: в Беларуси проходит "референдум" по поводу изменений в Конституцию

Украинцы не простят молчание белорусов

Оппозиционер призвала белорусов признать, что самое страшное, что могло быть, уже происходит на их глазах. Тихановская отметила, что они должны распространять информацию любым возможным способом.

"Пусть родственники или просто незнакомые люди узнают, что происходит. Что это не военная операция, что Беларусь стала соучастницей нападения на Украину и это полномасштабная война", – отметила политик.

По словам Тихановской, в Беларуси до сих пор есть много людей, которые не понимают, что происходит. Она отметила, что граждане страны могут помогать украинцам, собирая гуманитарную помощь, и саботировать сотрудничество с режимом, который оказал государственную измену.

"Если вы боитесь что-то делать, то начните хотя бы с того, что делать не стоит. Не выполняйте приказы, не содействуйте, не молчите. А главное, что вы можете сделать – это показать, что вы не согласны, громко и понятно", – добавила оппозиционер.

Тихановская подчеркнула, что украинцам не легчает от слов соболезнования в соцсетях и они никогда не поймут и не простят молчание белорусского народа.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.