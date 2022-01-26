Питання єдності
З єдністю партнерів, видалось, все трохи складніше: зовсім не для всіх країн-членів НАТО – Росія є загрозою.
До теми Українське суспільство заслуговує, щоб до нього ставилися, як до дорослих людей
Для когось це радше бізнес-партнер, з прагненням перевести її у розряд союзника.
Тому, можу припустити, що певна криза всередині Альянсу цілком можлива і може мати місце, адже знайти компроміс між чіткою та антикремлівською позицією Великої Британії, Польщі та Балтійських країн з поглядами і висловлюваннями Німеччини чи Франції – неймовірно складно.
Нова коаліція
Здається, час заглянути в історію і за аналогією з антибільшовицьким блоком народів у 20 столітті, створювати антикремлівський у 21-му.
Україна єдина
У своїх виступах, ми чітко дали зрозуміти, що внутрішньо українська єдність попри всі політичні баталії є високою, бо війна – це те, що не лише гуртує, а й з чим ми живемо 8 рік.
Люди готові захищати кожен метр своєї землі і стояти поруч зі своїми Збройні Сили України. Тож можна лише побажати колегам-політикам не вносити розкол у єдність суспільства на її вищій точці.
І ще, зайнятися пред'явленням підозр тим діячам, для називання імен яких, навіть британська розвідка не потрібна.
Надіюсь, Кива буде одним з перших.
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