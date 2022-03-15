Ранее высокопоставленный дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что Россия может распространить свою военную деятельность еще на одно государство НАТО.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что это может быть Литва.

Интересно, что среди возрастных категорий украинцев, которые считают, что Россия нападет на еще одну страну, преобладают пожилые люди.

Результаты опроса украинцев / социологическая группа "Рейтинг"

Что известно об опросе Исследования проводились 12 – 13 марта. В нем приняли участие 1200 совершеннолетних украинцев из всех областей Украины, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Способ опроса: CATI. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,8%.

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