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У листопаді 2021 року українці сплатили лише третину (35%) від нарахованих платіжок за опалення.

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За газ сплачено дві третини (66%) від нарахувань. Загалом за місяць населенню було нараховано комунальних на 23,2 мільярда гривень, з них сплачено 16,2 мільярда гривень або 70%.

Відразу хочеться запитати, а як же субсидії, чому ті, хто не мають змоги оплатити ЖКП не використовують допомогу від держави?

Все просто, уряд вирішив економити на субсидіях. У листопаді 2020 року субсидію отримували 2,97 мільйона сімей. У листопаді 2021 – 2,6 мільйона сімей. Скорочення на 12% чи 368 тисяч сімей.

Британська паралель

Для розуміння, наскільки багато ми сплачуємо за ЖКП, візьмемо за приклад середні платіжки за комунальні послуги однієї з найбагатших європейських країн – Великобританії.

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У Великобританії суспільство також занепокоєне збільшенням платіжок.

BBC повідомляє, що у 2021 – 2022 опалювальний сезон британці в середньому сплачують за електроенергію та газ 1277 фунтів на рік за одне помешкання (dual fuel customer). Це 47 612 гривень на рік, або 3967 гривень на місяць.

Платіжку у декілька тисяч за опалення можна отримати і в українській квартирі. Тобто ми сплачуємо співставні суми за комуналку, як і в Британії.

При цьому, щоб зменшити платіжки, в Британії діє ПДВ у 5% на постачання енергоносіїв населенню. І навіть це вимагають від уряду скасувати, адже це була одна з обіцянок влади до Brexit!