В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что получить помощь могут украинцы из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Речь идет о наемных работниках, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп.

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Как получить помощь

Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров (если ее до сих пор нет).

Зайти на портал Дия.

Нажать:

Услуги єПідтримка Получить помощь.

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