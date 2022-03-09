В Министерстве цифровой трансформации напомнили, что получить помощь могут украинцы из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия. Речь идет о наемных работниках, за которых уплачивается ЕСВ, и ФЛП всех групп.
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Как получить помощь
Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров (если ее до сих пор нет).
Зайти на портал Дия.
Нажать:
- Услуги
- єПідтримка
- Получить помощь.
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