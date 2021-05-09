Украинская община на Народной площади Рима 9 мая провела акцию памяти победы над нацизмом. На переднем плане был лозунг: "Стоп путинской войне в Украине! Больше санкций против России!".

Около полсотни представителей украинской общины в футболках с надписью "1939-1945 Никогда снова" вышли на мирную акцию "Никогда снова". Кроме того, на площади презентовали выставку "Украина во Второй мировой войне".

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Детали украинской акции в Риме

"Когда в Украине восьмой год идет война, мы хотим донести итальянцам, что все, что они учили во времена коммунизма об истории Украине, – это мифы, распространенные Россией. Мы напоминаем иностранцам, что в Украине идет война, которую нельзя допускать", – рассказала организатор Леся Татарин, глава европейской ассоциации "Италия – Украина – Майдан".

Она добавила, что очень важно, что 9 мая на Народной площади в Риме раздается украинский гимн.

Кроме того, плакаты на выставке на английском языке посвятили:

жизни украинского населения времен гитлеровской оккупации;

высылке в концлагеря, трагедии Бабьего Яра;

истории украинского освободительного движения 1940-1942 годов;

депортации крымскотатарского народа сталинским режимом в СССР 1944 году;

Украинцы в Риме провели акцию "Никогда снова" / Фото Посольства Украины в Италии

Люди рассказывали о жестокости немецкой оккупации Украины и "русской славе", которую приписала себе Москва в победе над нацизмом, цитируя американских историков Тимоти Снайдера и Эдгара Сноу.

"С 2014 года Кремль использует эти мифы для оправдания нынешней агрессии в Украине", – отметили украинцы.

На мероприятии также были представители благотворительной итальянской ассоциации Mondo in cammino, которые помогают детям из районов возле Чернобыльской АЭС и посольства Украины в Италии.

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