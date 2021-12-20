Еще треть украинцев думают, что СНБО – ни сильный, ни слабый орган.

Кстати В СНБО заявили, что готовы на компромиссы относительно Донбасса, но им "есть предел"

Как украинцы относятся к другим органам

Президента сильным считают 16%, 40% – слабым, еще 43% – ни сильным, ни слабым.

Премьер-министра сильным – 8%, 42% – слабым, еще 42% – ни сильным, ни слабым.

Парламент сильным – 6%, 61% – слабым, еще 31% – ни сильным, ни слабым.

Что нужно знать об опросе

Его провела группа "Рейтинг" в течение 14 – 16 декабря 2021 года.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населения. Выборочная совокупность: 2 000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

СНБО набрал обороты

В этом году СНБО набрал обороты в своей работе. Заседания органа участились. На них согласовывали ключевые решения, которые, в частности, касались санкций. Например, в феврале 2021 года СНБО наложил санкции на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко

Президент Владимир Зеленский констатировал, что ранее СНБО был пассивным органом. По словам главы государства, все СНБО называли "кладбищем сбитых летчиков", а сегодня это – мощный орган, там работают не "сбитые летчики", а именно те люди, которые сегодня во власти.

Заявление СНБО о количестве войск России на границе, смотрите видео: