В то же время, в компании отмечают, что с началом российского вторжения объемы перевозок снизились в 20 раз. "Новая почта" проанализировала, как изменилось количество доставок и что украинцы заказывают онлайн во время войны.

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Там отметили, что если на второй неделе войны в среднем перевозили 100 – 125 тысяч посылок в день, то с 21 марта зафиксировали уже 350 тысяч отправок. Из них 60% составляют онлайн-заказы.

То есть 200 тысяч товаров в день заказали украинцы онлайн,

– отметили в компании.

Однако все еще в 5 раз меньше, чем было в довоенный период. Впрочем, количество онлайн-покупок продолжает расти.

К слову. До войны компания доставляла ежедневно 1 миллион отправлений, из них 70% – онлайн-заказы из магазинов. Но первую неделю полномасштабной войны клиенты отправляли в среднем 50 тысяч посылок в день.

Кроме того, клиенты перестали забирать уже поставленные посылки.

Чаще всего заказывают

Среди самых популярных категорий товаров, заказываемых украинцами через "Новую почту":

одежда;

обувь;

автотовары и запчасти;

товары медицинского назначения (в том числе лекарства);

продукты питания;

косметика;

зоотовары.

Справка. По информации компании, "Новая почта" уже открыла 3600 пунктов обслуживания, из которых 1800 отделений в каждой области, 1850 уличных почтоматов в 16 городах.