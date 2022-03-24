В то же время, в компании отмечают, что с началом российского вторжения объемы перевозок снизились в 20 раз. "Новая почта" проанализировала, как изменилось количество доставок и что украинцы заказывают онлайн во время войны.
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Там отметили, что если на второй неделе войны в среднем перевозили 100 – 125 тысяч посылок в день, то с 21 марта зафиксировали уже 350 тысяч отправок. Из них 60% составляют онлайн-заказы.
То есть 200 тысяч товаров в день заказали украинцы онлайн,
– отметили в компании.
Однако все еще в 5 раз меньше, чем было в довоенный период. Впрочем, количество онлайн-покупок продолжает расти.
Кроме того, клиенты перестали забирать уже поставленные посылки.
Чаще всего заказывают
Среди самых популярных категорий товаров, заказываемых украинцами через "Новую почту":
- одежда;
- обувь;
- автотовары и запчасти;
- товары медицинского назначения (в том числе лекарства);
- продукты питания;
- косметика;
- зоотовары.