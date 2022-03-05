Даже украинцы, находившиеся за границей, готовы защищать родную землю. В Национальной гвардии Украины подчеркнули, что мы раз и навсегда поставим победную точку в этой навязанной нам войне.

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Украинцы ударили по "блицкригу"

Украинцы превратили свою мотивацию, отвагу и упрямство в кулак, которым ударили по путинскому плану "А", то есть "блицкригу". Также мы разобьем план "Б" и другие планы захватчиков, отметили в Нацгвардии.

Соответствующим кулаком, добавили в пресс-службе Нацгвардии, мы "дадим по морде" главному военному псевдостратегу России.

Пока некоторые украинцы вывозили детей и старших родственников, многие мужчины и женщины начали возвращаться в Украину, чтобы присоединиться к рядам народного сопротивления как военные или волонтеры.

По данным Госпогранслужбы, в Украину с 25 февраля по 5 марта вернулись более 100 тысяч человек. Большинство из них – это мужчины призывного возраста.

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