Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца. Российские спецслужбы лично звонят родным украинских военнопленных и обвиняют украинскую власть в якобы нежелании освобождать защитников.

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Родственникам пленных звонят из России

По словам Лубинца, родственникам предлагают написать отдельные обращения к России и США, чтобы таким образом дискредитировать Украину и подорвать доверие к ее руководству.

По нашим данным, эта кампания организована для того, чтобы международные партнеры начали сомневаться в добросовестности украинской власти и различными способами ограничили помощь Украине, ведь высшие должностные лица страны максимально дискредитированы в глазах семей военнопленных и пропавших без вести,

– подчеркнул Лубинец.

Он призвал к усилению информационной работы и максимального информирования семей об этой дезинформационной кампании России, чтобы противодействовать манипуляциям и сохранить поддержку украинских защитников.

Лубинец также подчеркнул важность сохранения доверия между государством и семьями пленных в это критическое для страны время.