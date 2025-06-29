У российском плену до сих пор остаются военнослужащие, которые не видели свободы уже более трех лет. Как прошла очередная акция в поддержку пленных, смотрите в фоторепортаже 24 Канала.

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Как прошла новая акция в поддержку пленных

Родные пленных воинов призывают украинцев не забывать о них и делать все возможное для их возвращения.

Люди пришли с плакатами, флагами и фотографиями защитников.

Акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Особое внимание они обращают на защитников "Азовстали", которые находятся в российском плену еще с 2022 года.

"У пленных с Азовстали гниют раны. У равнодушных – гниют души", – написано на одном из плакатов.

Акция в поддержку военнопленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Участники акции считают, что огласка может ускорить процесс обмена.

Мы их надежда. Будь их голосом,

– пишет на другом плакате.

В Киеве прошла акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Пришли и люди, родные которых пропали без вести.

"Пропавшие без вести. Ад неизвестности", – отмечают люди.

Акция в поддержку пленных / Фото Валентины Полищук, 24 Канал