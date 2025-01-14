Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что жилье является критической необходимостью для каждого. Сегодня миллионы внутренних переселенцев находятся на территории Украины, но непонятно, где они размещены.

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Главные причины возвращения

Переселенцы, которым не удалось найти дешевое жилье, вынуждены выезжать за границу или возвращаться под оккупацию. Стоит заметить, что с ноября 2024 года сделать это стало еще труднее, ведь через российскую территории почти не пропускают тех, кто едет туда впервые.

Это не отменяет другую миграцию, которая происходит систематически с теми людьми, которые уже успели получить российские паспорта. Они больше не состоят на учете. Когда возвращение украинцев получило огласку, россияне перестали их принимать.

Если говорить довольно широко, то одной из причин является обида, отсутствие заботы со стороны государства, несправедливость, которая возмущает людей. Это побуждает их возвращаться туда, где у них хотя бы остались дома и вещи,

– рассказал Петр Андрющенко.

Важным фактором является то, что люди, которые имеют определенные социальные выплаты, украинскую пенсию – могут возвращаться и одновременно получать финансирование от Украины и от России.

Какова жизнь на оккупированных территориях

Россияне осознают, что жизнь на оккупированных территориях, их развитие до 2022 года было значительно лучше, чем в России. Даже некоторые небольшие поселки или города выглядели более конкурентоспособными, если сравнивать с российскими.

Сегодня без паспорта страны-агрессора жизнь на оккупированных территориях невозможна. До 1 января 2025 года украинцы, которые были зарегистрированы и жили в этих районах до 2022 года, имели право на ускоренное получение паспорта. Сейчас эта норма перестала действовать. Люди без российского документа считаются иностранцами.

Получить российский паспорт – это долгая и непростая процедура. Теперь у наших людей есть 90 дней, чтобы покинуть территорию России, или в противном случае их депортируют. Без документов они не могут просить о медицинской помощи, ведь иностранцам ее не предоставляют,

– подчеркнул Андрющенко.

С лекарствами ситуация еще хуже ситуация. Теоретически их можно купить, но препаратов, которые нужны для хронических заболеваний или, например, инсулина – в аптеках не найти. Поэтому сейчас хуже всего будут чувствовать себя люди, которые не получили российского паспорта и живут в сельской местности. Скорее всего, им придется выезжать или их депортируют.

Что должно сделать государство

В первую очередь позаботиться о жилье для переселенцев. Это можно сделать даже без дополнительных тотальных вложений. Например, раздать муниципалитетам государственную недвижимость, которой достаточно в крупных городах.

Также вернуть общинам право заботиться о своих людях. Ведь часто военно-гражданские администрации не знают, где находится их община. Вместе с муниципалитетами и международными партнерами надо переоборудовать недвижимость под жилье для наших переселенцев,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Стоит понимать, что речь идет не о домах или квартирах, а хотя бы о дешевых или бесплатных общежитиях. Они необходимы людям, которые не получают никакой другой помощи от государства. Тогда украинцы перестанут думать о возвращении под оккупацию.

Надо запустить программу переквалификации людей с оккупированных территорий. Все, кто выехали, имеют определенные профессиональные навыки, которые сейчас не нужны. Поэтому они вынуждены искать самую дешевую и простую физическую работу, даже если являются квалифицированными специалистами.

В Мариуполе были 2 огромных завода, порты. Люди с профессиональными навыками сейчас есть в Украине. Нам не нужно никого из-за рубежа. Достаточно найти их, быстро переучить и привлекать к военно-промышленному комплексу,

– подчеркнул Андрющенко.

Люди могут и хотят работать. Поэтому решение, как уберечь украинцев от возвращения к оккупантам есть, они очевидны и их можно реализовать. К сожалению, пока на это решаются, с каждым месяцем количество людей, которые разочаровываются и выезжают, – увеличивается.

Насколько важна психологическая и социальная адаптация

Об этом надо заботиться особенно, ведь люди изменили не только место жительства, а фактически отказались от своей прежней жизни. К таким обстоятельствам надо привыкнуть. Переселенцы должны чувствовать, что их не бросили на произвол судьбы.

К счастью, основном среди людей мы не видим негативного отношения. Конечно, есть исключения, но тотального негативного отношения к внутренне перемещенным лицам не фиксируем,

– отметил руководитель "Центра изучения оккупации".

Однако внимания требует постоянная коммуникация, чтобы люди знали правду и понимали, что происходит в их родных городах. Например, сейчас появляются видео, в которых пропагандисты убеждают, что население якобы ждало оккупантов, намеренно осталось на этой территории. Очевидно, это не так, но некоторые могут поверить в такие рассказы.

"Здесь важно называть вещи своими именами, приводить настоящие цифры. Например, в городе Курахово до недавнего времени жило около 500 человек. А до полномасштабного вторжения цифра составляла 18 тысяч. Это ярко показывает истинное отношение общины города к России. Жители подтвердили, что являются частью Украины", – подчеркнул Андрющенко.

Поэтому как переселенцы, так и общины, которые их принимают, должны понимать, что на самом деле происходит и проявлять хорошее, человеческое отношение друг к другу.