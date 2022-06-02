Об этом в эфире национального марафона сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает 24 канал. По его мнению, опрос, который провели в приложении "Действие", лишь засвидетельствовал изменение отношения людей к обороту оружия.

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Украинцы изменились

По совам Монастырского, когда аналогичный опрос проводился в 2021 году благодаря социологическим службам, тогда процент был кардинально другим. Он подчеркнул, что только треть граждан Украины выступала за возможность владения оружием для самозащиты.

Однако теперь ситуация изменилась – две трети граждан считают себя возможными ответственными владельцами оружия. Монастырский также убежден, что большинство голосовавших сейчас (в военное время) уже имеют оружие.

Большой вызов

Украинцы выдержали тест на владение оружием, начиная с 24 февраля 2022 года в массовом формате, когда в крупных городах раздали десятки тысяч единиц оружия. Это был огромный вызов для всех нас,

– заявил министр.

Он подчеркнул, что тогда все опасались, как именно используют это оружие, в частности, не применят ли его против украинцев и Украины. Однако, по мнению Монастырского, сейчас можно с уверенностью сказать, что этот экзамен сдан.

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Министр также подчеркнул, что многие ответственные владельцы оружия уже находятся на фронте. Они защищают нашу страну во многих населенных пунктах Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

Закон дорабатывают

Монастырский отметил, что сейчас закон об обороте огнестрельного оружия готовят ко второму чтению в парламенте. Он убежден, что народные депутаты доработают его с учетом позиции граждан Украины, однако пока не известно, когда состоится рассмотрение законопроекта.

Мы не раз говорили об этом с депутатами, поскольку понимали, что реальность изменилась. Украина никогда не будет такой, как раньше, поэтому мы должны соответствующим образом на это реагировать,

– заметил министр.

Он подчеркнул, что концепция владения огнестрельным оружием должна быть другой. В то же время ее обращение однозначно урегулировано на уровне закона.

"Я считаю, что для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - подытожил Монастырский.

Опрос украинцев по поводу обращения оружия: коротко

В приложении Действие 25 мая стартовал опрос украинцев по поводу легализации обращения оружия для гражданского населения. Граждане нашей страны могли проголосовать за неделю.

Отмечается, что опрос в Действии по свободному владению оружием в Украине стал самым массовым. Всего за неделю в нем приняли участие более миллиона граждан – 1 726 452 человека.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров 1 июня опубликовал результаты голосования наших граждан. Согласно им, большинство украинцев считают, что все граждане, отвечающие требованиям закона, могут иметь пистолет.

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