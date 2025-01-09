Об этом заявил глава министерства Алексей Чернышов, передает корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Украинцам, которые сейчас за рубежом, готовы предоставить работу в оборонных предприятиях и бронирование

Сколько украинцев сейчас находятся на родине

Новообразованное министерство планирует ввести стратегию, что поможет вернуть украинскую нацию домой. Алексей Чернышов говорит, что данные ООН катастрофические.

Также он сообщил, что Министерство национального единства начинает свою работу по внедрению стратегии национального единства, национальной идентичности, множественного гражданства и других политик. "Они должны привести к тому, что мы построим страну, которая так или иначе может вернуть украинскую нацию домой", – сказал Чернышов.

Министр отметил, что по разным оценкам сегодня в Украине находятся 32 миллиона украинцев, а 25 или 30 миллионов – за рубежом. Речь идет и об эмигрантах, которые уехали во времена независимости, о диаспоре и тех, кто переехал после полномасштабного вторжения.

Мы нация – 60 миллионов. Это очень важный сигнал для всех. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы возвращались домой, а те, кто остается за рубежом, продолжали не терять связь с Украиной и работать на благо Украины,

– добавил министр.

