21:03
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
10°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинцы не хотят мира с Россией, а хотят победы, – Парасюк

291 Читати новину українською
Украинцы хотят победы над Россией
Украинцы хотят победы над Россией / Фото из открытых источников

Нормализация отношений Украины с Россией зависит от умения отстаивать свое достоинство.

Такое мнение высказал народный депутат Владимир Парасюк, передает "Главред".

По мнению политика, нормализация отношений с Россией станет возможной лишь тогда, когда там изменится политический класс и граждане РФ сумеют отстаивать свое достоинство так, как украинцы или любая другая европейская нация.

Читайте также: Следующий удар России по Украине будет не на Донбассе, – военный эксперт

Парасюк добавил, что глава Кремля Владимир Путин ищет безболезненный выход из войны на Донбассе. Но украинцам не нужен мир с официальной Москвой.

Путин ищет безболезненный выход из этого конфликта. Но ему так легко это не удастся. Ведь украинское общество не хочет мира с Россией. Оно хочет победы над Россией,
– считает нардеп.

Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Парасюк Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук