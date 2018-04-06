Украинцы не хотят мира с Россией, а хотят победы, – Парасюк

Нормализация отношений Украины с Россией зависит от умения отстаивать свое достоинство.

Такое мнение высказал народный депутат Владимир Парасюк, передает "Главред".

По мнению политика, нормализация отношений с Россией станет возможной лишь тогда, когда там изменится политический класс и граждане РФ сумеют отстаивать свое достоинство так, как украинцы или любая другая европейская нация.

Читайте также: Следующий удар России по Украине будет не на Донбассе, – военный эксперт

Парасюк добавил, что глава Кремля Владимир Путин ищет безболезненный выход из войны на Донбассе. Но украинцам не нужен мир с официальной Москвой.

Путин ищет безболезненный выход из этого конфликта. Но ему так легко это не удастся. Ведь украинское общество не хочет мира с Россией. Оно хочет победы над Россией,

– считает нардеп.