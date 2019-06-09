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      Украинцы получат надбавку к пенсиям в июле: кто и сколько

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      Надбавка к пенсии в июле
      Надбавка к пенсии в июле / dpchas.com.ua

      В связи с увеличением прожиточного минимума украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в июле 2019 года.

      Последний раз в Украине уровень прожиточного минимума увеличивался 1 января 2019 года.

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      В законе о госбюджете предусмотрено, что до конца года он вырастет еще в декабре.

      На сколько вырастет пенсия

      • на 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;
      • на 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.

      В результате минимальная пенсия увеличится до 1564 гривен, а максимальная – до 15640 гривен.

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      Кроме этого, если украинский пенсионер с минимальной пенсией имеет полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), он может также претендовать на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.

      Кому пересчитают пенсии

      Перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат:

      – минимальные и максимальные размеры пенсий;
      – доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
      – надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
      – доплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
      – ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
      – минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
      – государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны.

      Как получить перерасчет пенсии

      В результате увеличения прожиточного минимума пенсии пересчитываются автоматически. То есть пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявки.

      С 1 июля украинцы будут получать пенсии так же, как получали ее в мае – но уже большие по размеру.

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      Теги: Финансы Новости Украины Инфляция Деньги Министерство социальной политики Законодательство Пенсия
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