Украинцы получат надбавку к пенсиям в июле: кто и сколько
В связи с увеличением прожиточного минимума украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в июле 2019 года.
Последний раз в Украине уровень прожиточного минимума увеличивался 1 января 2019 года.
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В законе о госбюджете предусмотрено, что до конца года он вырастет еще в декабре.
На сколько вырастет пенсия
• на 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;
• на 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.
В результате минимальная пенсия увеличится до 1564 гривен, а максимальная – до 15640 гривен.
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Кроме этого, если украинский пенсионер с минимальной пенсией имеет полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), он может также претендовать на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.
Кому пересчитают пенсии
Перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат:
– минимальные и максимальные размеры пенсий;
– доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";
– надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";
– доплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";
– ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;
– минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
– государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны.
Как получить перерасчет пенсии
В результате увеличения прожиточного минимума пенсии пересчитываются автоматически. То есть пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявки.
С 1 июля украинцы будут получать пенсии так же, как получали ее в мае – но уже большие по размеру.