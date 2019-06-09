Украинцы получат надбавку к пенсиям в июле: кто и сколько

В связи с увеличением прожиточного минимума украинские пенсионеры получат надбавку к пенсиям в июле 2019 года.

Последний раз в Украине уровень прожиточного минимума увеличивался 1 января 2019 года.

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В законе о госбюджете предусмотрено, что до конца года он вырастет еще в декабре.

На сколько вырастет пенсия

• на 67 гривен для пенсионеров с минимальными выплатами;

• на 670 гривен для пенсионеров с максимальными выплатами.

В результате минимальная пенсия увеличится до 1564 гривен, а максимальная – до 15640 гривен.

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Кроме этого, если украинский пенсионер с минимальной пенсией имеет полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), он может также претендовать на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума.

Кому пересчитают пенсии

Перерасчету в соответствии с ростом прожиточного минимума подлежат:

– минимальные и максимальные размеры пенсий;

– доплата за сверхнормативный стаж, предусмотренный Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

– надбавка к пенсии за особые заслуги согласно Закону Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной";

– доплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований";

– ежемесячная государственная адресная помощь инвалидам войны и участникам боевых действий;

– минимальная пенсионная выплата людям с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, и инвалидам среди участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

– государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны.

Как получить перерасчет пенсии

В результате увеличения прожиточного минимума пенсии пересчитываются автоматически. То есть пенсионерам не нужно никуда обращаться или подавать заявки.

С 1 июля украинцы будут получать пенсии так же, как получали ее в мае – но уже большие по размеру.