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      Украинцы продолжают становиться жертвами: эксперт назвал проблему трудовой миграции

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      Заробитчане
      Заробитчане / uk.etcetera.media

      Украинцы, работающие за рубежом, сталкиваются с ущемлением прав и мошенничеством. При этом заработок, например, в Польше, можно сравнить с доходами в Украине.

      Такая ситуация привела к тому, что украинцы постепенно разочаровываются в трудовой миграции, заявил изданию "Обозреватель" HR-эксперт Александр Белоус.

      Минимальная зарплата в Польше действительно выше. Там это около 12 тысяч. В Киеве в среднем зарабатывают примерно столько же. При этом очень много вакансий на зарплату от 15 тысяч. Из этих 12 тысяч, которые можно заработать в Польше, придется оплачивать дополнительные расходы, питание. Очень часто украинцы получают наименее оплачиваемую и не престижную работу. Многие просто разочаровываются, становятся жертвами обмана,
      – рассказывает эксперт.

      На специализированных форумах встречаются сотни сообщений от украинцев, которые отработали в Польше и так и не получили деньги, а местные правоохранители регулярно задерживают современных работорговцев. Например, как сообщает Морской отдел пограничной службы Польши, в конце прошлого года в торговле людьми обвинили 42-летнего мужчину. Вместе с подельниками он находил украинцев и жителей других стран, приглашал на работу, а после забирал паспорт, бил и отправлял на строительство. Заработанные деньги оставлял себе.

      Как сообщалось ранее, главное следствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в частности, детей заробитчан).

      Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за рубежом, а страны Европейского союза – не исключение.

      Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн.

      Считаю, что средняя заработная плата в стране должна составлять не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы),
      – сказал Гройсман несколько месяцев назад.

      Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Минимальная зарплата Трудовое рабство Заробитчане
      Источник: 24 Канал
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