Украинцы существенно изменили отношение к русскому языку: свежие цифры

Жители Украины существенно изменили свое отношение к русскому языку и к вопросу о предоставлении ему статуса второго государственного.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на директора фонда "Демократические инициативы" Ирину Бекешкину.

Так, в 1996 году половина граждан Украины была "за" предоставление русскому языку статуса второго государственного и только 25% были против этого.

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Со временем негативное отношение к предоставлению русскому языку статуса второго государственного выросло, поэтому последние результаты социологических опросов показывают совсем другие результаты. Так, на сегодня 50% украинцев выступают против предоставления русскому языку статуса официального и только 30% поддерживают такую идею.



Результаты мониторинга Института социологии НАН Украины "Украинское общество: мониторинг социальных изменений"

При этом отношение к языковому вопросу до сих пор очень отличается в зависимости от региона Украины, в котором проживают опрашиваемые.



Результаты мониторинга Института социологии НАН Украины "Украинское общество: мониторинг социальных изменений"

К слову, в одном из общежитий Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого произошел скандал между студентом и работниками по поводу украинского языка.