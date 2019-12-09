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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Украинцы тратят на еду в 4 раза больше, чем жители ЕС

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      Сколько украинцы тратят на продукты / shoppingpl.com

      Расходы украинцев на еду и безалкогольные напитки составляли 46,2% от их общих расходов в первом полугодии 2019 года. В то же время жители Евросоюза на еду и напитки тратят 12,1% от их общих расходов.

      Второе место по сумме расходов украинцев занимают такие статьи как жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 17,2%. Об этом свидетельствуют данные выборочного исследования условий жизни домохозяйств Госслужбы статистики.

      Узнайте, сколько украинцы тратят на коммуналку: инфографика

      • При этом на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг украинцы тратят 15,8% своего бюджета (из них 1,6% покрываются субсидиями);
      • на одежду и обувь украинцы тратят 4,9%;
      • транспорт – 4,2%;
      • здравоохранение – 4,1%;
      • на связь – 2,7%;
      • различные товары и услуги – 2,5%;
      • рестораны и гостиницы – 2,2%;
      • табачные изделия – 2%;
      • текущее содержание жилья – 1,6%;
      • отдых и культуру – 1,5%;
      • образование – 1,1%;

      скільки українці витрачають на їжу комуналку статистика
      Данные Госкомстата о расходах украинцев

      Сколько и на что тратят в ЕС

      В то же время домохозяйства в Евросоюзе в 2018 году потратили более 1,47 миллиардов евро на еду и безалкогольные напитки. Это эквивалентно 6,6% ВВП ЕС, свидетельствуют данные Евростата.

      Это составляет 12,1% от общих расходов европейцев и является третьей по величине категорией расходов домашних хозяйств после жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива, на которые приходилось 24% расходов европейцев, и транспорта, на которые приходилось 13,2%.

      витрати жителів Євросоюзу продукти комуналка статистика
      Данные Евростата о расходах жителей ЕС за 2018 год

      Лунный календарь на декабрь 2019
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Цены Деньги исследования Социологическое исследование Статистика Коммунальные услуги Продукты Европа Евросоюз
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