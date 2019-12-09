Украинцы тратят на еду в 4 раза больше, чем жители ЕС

Расходы украинцев на еду и безалкогольные напитки составляли 46,2% от их общих расходов в первом полугодии 2019 года. В то же время жители Евросоюза на еду и напитки тратят 12,1% от их общих расходов.

Второе место по сумме расходов украинцев занимают такие статьи как жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива – 17,2%. Об этом свидетельствуют данные выборочного исследования условий жизни домохозяйств Госслужбы статистики.

Узнайте, сколько украинцы тратят на коммуналку: инфографика

При этом на оплату жилья, коммунальных продуктов и услуг украинцы тратят 15,8% своего бюджета (из них 1,6% покрываются субсидиями);

на одежду и обувь украинцы тратят 4,9%;

транспорт – 4,2%;

здравоохранение – 4,1%;

на связь – 2,7%;

различные товары и услуги – 2,5%;

рестораны и гостиницы – 2,2%;

табачные изделия – 2%;

текущее содержание жилья – 1,6%;

отдых и культуру – 1,5%;

образование – 1,1%;



Данные Госкомстата о расходах украинцев

Сколько и на что тратят в ЕС

В то же время домохозяйства в Евросоюзе в 2018 году потратили более 1,47 миллиардов евро на еду и безалкогольные напитки. Это эквивалентно 6,6% ВВП ЕС, свидетельствуют данные Евростата.

Это составляет 12,1% от общих расходов европейцев и является третьей по величине категорией расходов домашних хозяйств после жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива, на которые приходилось 24% расходов европейцев, и транспорта, на которые приходилось 13,2%.



Данные Евростата о расходах жителей ЕС за 2018 год