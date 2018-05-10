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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Украинцы в основном работают за границей меньше чем полгода, – эксперты

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Заробитчане
Заробитчане / 5.ua

Гастарбайтеров часто зовут на работы и зарплаты, за которые не хотят браться местные.

Украинцы все чаще прибегают к краткосрочной трудовой миграции. Так, по данным аналитиков, за последние три года количество гастарбайтеров, что покидают Украину безвозвратно, снизилась вдвое, передает "5 канал".

Несмотря на это, Украина по-прежнему входит в ТОП-10 стран-доноров международных мигрантов в мире. В период с 2015-го года для заработков страну покинули 4 миллиона человек. Об этом говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

Чем дальше, украинцы ездят на более короткие сроки. Тех кто работают меньше чем полгода – 70%, говорят авторы исследования.

"Первая причина, почему украинцы едут за границу – это не желание изменить условия жизни или сменить страну проживания. Это именно желание заработать больше денег. За рубежом они, в большинстве, работают больше чем 40 часов в неделю", – поясняет экономист Центра экономической стратегии Юлия Рыжая.

Но трудовые мигранты для работодателей нередко – способ сэкономить, говорят специалисты. Гастарбайтеров зовут на работы и зарплаты, за которые не хотят браться местные. А условия и интенсивность труда часто – тяжелее чем в Украине.

"Стоит понимать, что работа за границей – это не какой-то там рай. Там медом не намазано. С Украины достаточно привлекательно звучит заработная плата в 800 или 1000 евро. Она действительно больше, чем в среднем зарабатывает украинец. Но расходы в стране проживания тоже могут быть очень высокими", – напоминает основатель рекрутинговой компании "Борщ" Сергей Марченко.

Кое-где на еду, проезд и жилье за границей украинец может потратить чуть ли не половину заработка, констатируют эксперты.

 

Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 Канал
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