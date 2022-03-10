Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она назвала маршруты, по которым организовали "зеленые коридоры", информирует 24 канал.

Маршруты для эвакуации

Из Тростянца в Полтаву. Колонна будет двигаться через населенные пункты: Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица и Лубны.

Колонна будет двигаться через населенные пункты: Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица и Лубны. ​ Из Краснополья в Полтаву. Маршрут будет пролегать через населенные пункты: Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица и Лубны.

Маршрут будет пролегать через населенные пункты: Верхняя Сыроватка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица и Лубны. Через те же села, что в первом пункте, эвакуация будет осуществляться из Сум в Полтаву. Из Сум население должно выехать на личном транспорте, а уже из Полтавы организуют автобус для тех, кто не имеет автомобилей .

. Из Мариуполя в Донецк через населенные пункты Портовское, Мангуш, Никольское, Республика, Розовка, Бельмак, Пологи и Орехов. На этом маршруте специалисты будут осуществлять разминирование.

Из Волновахи в Покровск через Валерьяновку, Новоандреевку, Кирилловку и Угледар.

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