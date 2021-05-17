Грозы, град и порывистый ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Уже с 18 мая погода в Украине резко ухудшится: на замену солнцу придут грозы. Спасатели объявили штормовое предупреждение и желтый уровень опасности.
Источник:Укргидрометцентр
Непогоду следует ожидать во всех областях Украины. Вместе с грозами придет и незначительное похолодание, столбики термометров опустятся до +14...+16 градусов.
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Непогода в Украине: чего ждать
Гроза будет во всех областях Украины. Температура воздуха минимально опустится до +13 градусов в западных областях, а в восточных будет жара – +21...+23 градусов. Кроме того, 18 мая местами прогнозируют град и шквальные порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
В Киевской городской государственной администрации предупредили, что отныне и по следующий вторник, то есть 22 мая, в Киеве будут дожди. В дополнение, киевлян предупреждают о залповых грозовых дождях.
На Украину надвигаются грозы / Фото Укргидрометцентра
Отметим, что более 100 населенных пунктов в 5 областях остались без света из-за непогоды в Украине. Причиной стали сильные ветра и дожди.
По данным синоптиков, причина такого ухудшения погоды заключается в циклоне, который принес дожди и грозы в Украину. Похолодание больше всего коснется полосы от Киевской до Одесской области. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах +17...+22 градусов.
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