Он понемногу превращается в субтропический. Об этом рассказал председатель совета по урбанистике Киева Виталий Селик в эфире 24 канала.

Читайте также Поврежденные крыши многоэтажек и деревопад: непогода наделала бед в Украине – фото

"У нас будет все больше подобных ливней и непогод. Однако есть огромная проблема, что борьба с ними довольно дорого стоит. И их очень трудно предсказать", – отметил он.

По его словам, чтобы минимизировать последствия, нужно слушать прогноз погоды. Часто муниципалитеты или погодные службы вовремя предупреждают и призывают граждан не выезжать на улицы города. Впрочем, люди во время дождей или снегопадов максимально выезжают на дороги, чем создают еще большие пробки.

Урбанист также отметил, что в стране есть возможности по-новому реконструировать города. Например, делать там больше зеленых зон, которые бы работали как губки. Во время сложных погодных условий они должны поглощать избыточную влажность.

Есть ключевые точки, которые прежде всего стоит ремонтировать, – Селик

Виталий Селик заметил, что ежегодно в каждом городе идет по 2 – 3 огромных ливня. Это означает, что городские власти точно знают свои наиболее критические места.

Есть ключевые точки, которые стоит ремонтировать прежде всего. И это уже поможет в первые годы уменьшить количество убытков, которые наносит непогода городам,

– подчеркнул он.

И назвал несколько способов обезопасить города от затоплений. Важно следить за тем, чтобы вовремя прочищались городские канализационные сети от лишнего мусора. Потому что именно это является очень частой проблемой, почему улицы затапливаются.

К тому же сейчас появилась тенденция, когда при застройке новых жилых кварталов их дождевые сети встраиваются в уже имеющиеся. Туда попадает больше воды, чем они могут выдержать. И это приводит к подтоплениям территорий.

Председатель совета по урбанистике Киева отметил, еще одна проблема – когда при реконструкции старых сетей их сужают. Это тоже становится причиной того, что вода не справляется.

Она раньше текла по широкому коллектору, и вдруг после какой-то улицы вливается в новую суженную часть. Для воды не хватает места, она начинает проходить в грунт и из-за этого очень часто происходят провалы асфальта,

– пояснил он.

Виталий Селик ответил, как обезопасить города от наводнений: видео