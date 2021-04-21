Кабмин Украины утвердил порядок проведения общей инвентаризации лесов. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, данные будут собирать ежегодно в течение следующих 5 лет.

Шмыгаль считает, что это позволит получить исчерпывающую информацию о качестве и количестве лесов на украинской территории. Таким образом, и государство, и общественность смогут узнать об их состоянии.

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Последний государственный учет лесов проводили еще в 2011

Это очень важный проект для стратегического планирования, для экологии, для лесного хозяйства и для будущего нашего государства,

– написал Шмыгаль.

Последний государственный учет украинских лесов, сообщил премьер, проводился еще десятилетие назад – в 2011 году.

В декабре правительство ограничило сплошную вырубку лесов Карпат

Отметим, что в декабре 2020 года правительство приняло решение об ограничении сплошной вырубки лесов на склонах Карпат. Кое-где рубить деревья можно только в лесах искусственного происхождения.

В Кабмине отметили: это позволит сохранить важные деревья, даже если они и подпадают под критерии санитарной вырубки. Также вместе с принятием этого решения чиновники пообещали применять современные европейские подходы к сохранению некоторых пород деревьев.