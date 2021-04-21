В Украине инвентаризуют леса: правительство утвердило порядок процедуры
Кабмин Украины утвердил порядок проведения общей инвентаризации лесов. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, данные будут собирать ежегодно в течение следующих 5 лет.
Источник:Телеграм Дениса Шмигаля
Шмыгаль считает, что это позволит получить исчерпывающую информацию о качестве и количестве лесов на украинской территории. Таким образом, и государство, и общественность смогут узнать об их состоянии.
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Последний государственный учет лесов проводили еще в 2011
Это очень важный проект для стратегического планирования, для экологии, для лесного хозяйства и для будущего нашего государства,
– написал Шмыгаль.
Последний государственный учет украинских лесов, сообщил премьер, проводился еще десятилетие назад – в 2011 году.
В декабре правительство ограничило сплошную вырубку лесов Карпат
Отметим, что в декабре 2020 года правительство приняло решение об ограничении сплошной вырубки лесов на склонах Карпат. Кое-где рубить деревья можно только в лесах искусственного происхождения.
В Кабмине отметили: это позволит сохранить важные деревья, даже если они и подпадают под критерии санитарной вырубки. Также вместе с принятием этого решения чиновники пообещали применять современные европейские подходы к сохранению некоторых пород деревьев.
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