Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности и Укрэнерго.

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Согласно опубликованной информации, по состоянию на 3 декабря в 12 ТЭС фактические запасы угля ниже необходимые:

На Углегорской ТЭС запасы угля 21 тысяча тонн при минимально допустимых 77,6 тысячи тонн.

На Змиевской ТЭС – 59,5 тысячи тонн при минимально необходимых 99,4 тысячи тонн.

На Трипольской – 42,7 тысячи тонн при необходимых 50,6 тысячи тонн.

Укрэнерго уточняет, что по состоянию на 12:00 6 декабря в аварийном ремонте 1 блок Добротворской ТЭС и 1 корпус Славянской ТЭС общей мощностью 0,56 гигаватт, тогда как на утро 29 ноября – 2 блока и 2 корпуса ТЭС общей мощностью 1,05 гигаватт.

Заявки производителей показывают, что отсутствие топлива не позволяет запустить в работу 20 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ общей мощностью 7,26 гигаватт.

По состоянию на утро 6 декабря общие запасы угля на складах ТЭС составляют 414,9 тысячи тонн, в том числе газового-318,9 тысячи тонн и антрацитового-96 тысяч тонн,

– добавили в компании.

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