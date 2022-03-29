Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, вскоре украинцы могут заметить изменение цены на лекарственные препараты. Особого роста цены ждать не стоит – речь идет о колебаниях показателей.

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Колебания цен

Как пояснил Радуцкий, 90% лекарства в Украине – это импортные препараты. Соответственно, из-за колебаний курса валют и инфляции цены могут изменяться.

Также он подчеркнул – резкого подорожания лекарства в Украине пока не предвидится.

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