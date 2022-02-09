Соответствующее решение одобрили во время заседания правительства, которое состоялось в среду, 9 февраля. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Читайте также Все больше украинцев получают бустерную вакцину от COVID-19: свежая статистика
Следовательно, предусмотрели:
- предоставление дополнительной помощи в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы;
- предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью І и II группы, состоящим на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;
- увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.
Выплаты за бустер: что известно
Владимир Зеленский 24 января анонсировал расширение программы выплат за прививки.
COVID-сертификат о получении бустера можно будет сформировать в приложении "Дия". В Министерстве здравоохранения проинформировали, что он появился в приложении 1 февраля.
Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала
Текст публикации Тараса Мельничука:
Кабинет Министров Украины принял решение внести изменения в постановление "Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы "еПоддержка", которыми предусмотрел следующее:
предоставление дополнительной помощи в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы вакцинации;
предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью І и II группы, состоящим на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;
увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.