Сейчас проводят тестирование всех систем установки на шасси Tatra в зимних условиях. Уже есть первое видео испытаний.
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Начали испытания пусковой установки "Нептуна"
Госпредприятие "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" совместно с СКТБ Корпорация "УкрИннМаш" начали ходовые испытания первой серийной пусковой установки противокорабельного комплекса "Нептун".
Появилось эксклюзивное видео с испытаниями УЗПУ-360, смонтированную на шасси Tatra T 815 8х8, на котором пусковая установка переводится в боевое положение.
Во время тестирований проверили работу гидравлики установки и ее аутригеров в зимних полевых условиях.
Испытания серийной пусковой установки "Нептуна": смотрите видео
Противокорабельный комплекс "Нептун": что о нем известно
- ЖК-360МЦ "Нептун" – украинский береговой мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 "Нептун".
- В состав комплекса входят командный пункт РКП-360, пусковая установка УСПУ-360 с транспортно-пусковыми контейнерами ТПК-360, транспортно-зарядная машина ТЗМ-360, транспортная машина ТМ-360.
- В конце 2020 года Минобороны и бюро "Луч" подписали контракт на первый дивизион наземного берегового противокорабельного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Его планируют передать Военно-Морским силам в первом квартале 2022 года.
- В отличие от машин комплекса, который проходил государственные испытания (на шасси КрАЗ), серийную версию разместят на чешской платформе Tatra. В состав такого дивизиона входит 19 спецмашин, а его вооружение состоит из 72 крылатых ракет Р-360.
- За интеграцию комплекса на чешское шасси отвечает компания СКТБ корпорация "УкрИннМаш".
- В конце декабря 2021 года стало известно, что Минобороны профинансировало изготовление второго дивизиона "Нептун".
- А командующий ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа сообщил о вероятности начала испытаний в 2022 году "морского" варианта "Нептуна".