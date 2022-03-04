Украинская банковская система даже во время войны работает слаженно и эффективно. Безналичные операции проходят удачно, поэтому граждане могут свободно пользоваться своими картами.

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Освобождение от блокировки карты

КМУ приняло решение освободить от блокировки кредитные карты, долг на которых составлял до 100 тысяч гривен. Чиновники убеждены, что сейчас люди не имеют права оказаться без средств.

В военное время люди должны иметь возможность оплачивать товары и услуги.

– написал Денис Малыш.

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