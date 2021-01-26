Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций по состоянию на 25 января составили 455 тысяч тонн, что является историческим минимумом, и не гарантируют энергетической безопасности страны.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Этот факт констатировал директор по управлению ОЭС Украины – главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко на заседании НКРЭКУ в понедельник.

"К сожалению, склады угольных электростанций изношены до уровня, который, наверное, является самым низким за весь период независимости Украины. По состоянию на 25 января на складах ТЭС находится 455 тысяч тонн угля, из них антрацитовой группы 163 тысяч тонн и газовой группы 291 тысяч тонн. Хочу обратить внимание, что половина этого угля сосредоточена на двух станциях: 116 тысяч тонн антрацита в Луганской ТЭС и 105 тысяч тонн в Славянской ТЭС, которая, как вы знаете, не работает. Осталось на всех остальных станциях 220 тысяч тонн, которых совершенно недостаточно для обеспечения энергетической безопасности страны", – сказал Виталий Зайченко.

По его словам, активные запасы угля ниже гарантированных на 522 тысячи тонн – на 51 тысячу тонн из антрацита и на 471 тысячу тонн – из газового угля.

Как сообщил главный диспетчер "Укрэнерго", украинскую энергосистему на прошлой морозной неделе удалось сбалансировать благодаря наращиванию импорта электроэнергии из Беларуси.

По данным НЭК "Укрэнерго", белорусский импорт в период с 18 до 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 миллиона кВтч в сутки.