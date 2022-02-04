Оманлива дешевизна

Офіційно оголошена сума витрат Китаєм – 3,9 мільярда доларів США. Це – найдешевша Олімпіада за останні 20 років. Раніше на Олімпіади офіційно витрачали:

Варте уваги Чи наважиться Путін на велику війну в Європі

Токіо-2020 (відбулася влітку 2021 року) коштувала 14 мільярдів доларів США;

Лондон-2012 – 15 мільярдів доларів США;

Пекін-2008 – 42 мільярди доларів США.

Щось тут не так, вам не здається? Олімпіада, Китай і 3,9 мільярда доларів США?

Важливо! За підрахунками Business Insider, реальна вартість нинішньої Олімпіади в 10 разів вища – 39 мільярдів доларів США.

Видання стверджує, що офіційна китайська влада порахувала тільки витрати на безпосередню підготовку заходу та оплату праці персоналу, але не порахувала величезні інфраструктурні видатки.

Космічні бюджети

Наприклад, на інфраструктуру витратили 20,8 мільярдів доларів США – один лише швидкісний потяг між містами Пекін та Чжанцзякоу коштував 9,2 мільярда доларів США. На побудову спортивних споруд – 3,7 мільярда доларів США, витрати на будівництво нових станцій метро – 0,77 мільярда доларів США.

Тобто на Олімпіаду пішло 39 мільярдів доларів США – це більше трильйона гривень, або 20% ВВП України. Це дорівнює всім податковим доходам держбюджету.



Реальна вартість зимових Олімпійських ігор у Пекіні становить 20% ВВП України / Фото Olympics

Відчуйте різницю

Зверніть увагу! Щодо нас, то Україна витратила на підготовку олімпійців до Ігор-2022 в Пекіні 87 мільйонів гривень за останні два роки.

На фоні витрат Китаю – це мізерна сума, але маємо надію, що наші спортсмени, попри всі складнощі, привезуть не одну золоту медаль! Разом до перемоги.

Актуально – Жан Беленюк припустив провокації росіян під час Олімпійських ігор-2022: дивіться відео