Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

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"В течение марта экспорт стоил 2,7 млрд долларов США. Объем экспорта составил 5,97 млн тонн. По сравнению с февралем экспорт сократился почти вдвое. Крупнейшей статьей экспорта стала железная руда – 3,1 млн тонн за март (3,7 млн тонн в феврале), стоимостью 439 млн долларов", – отметила она.

По словам Свириденко, существенно сократился экспорт металла, а из-за блокировки портов больше всего пострадал аграрный экспорт.

В течение марта мы экспортировали 1 млн 108 тысяч тонн кукурузы, 309 тысяч тонн пшеницы, 118 тысяч тонн подсолнечного масла, 40 тысяч тонн соевых бобов. Все это в 4 раза меньше, чем в течение февраля,

– рассказала министр.

В то же время, Юлия Свириденко сказала, что по многим позициям товаров с глубокой переработкой объем экспорта остался на уровне прошлого месяца. Например, кабельная продукция (8544), экспорт которой составил 111 млн долларов (130 млн долларов в феврале) или листы облицовочные из дерева (4408) – 32 млн долларов против 26 в феврале.

Есть примеры, когда экспорт вырос и довольно значительно. Экспорт орехов в марте увеличился до 7 тысяч тонн из 4 и стоил 23 млн тонн. Или же портландцемент (позиция 2523), экспорт которого слал 116 тысяч тонн по сравнению с 45 тысячами в прошлом месяце,

– подчеркнула она.

Свириденко добавила, что старт посевной и работа государства по восстановлению логистики является основой стабилизации экономики.

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