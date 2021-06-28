Такое мнение высказал соавтор Конституции Украины Роман Бессмертный. По его словам, есть определенная причина, чтобы осуществить изменения.
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"Я считаю, что должен быть двухпалатный парламент. Украина – слишком большое государство с очень акцентированными региональными интересами. Киев не всегда способен их абсорбировать", – объяснил Бессмертный.
Также он отметил, что Конституция в целом нуждается в совершенствовании, так как ее приняли в момент трансформации – там осталось много посттоталитарного. По мнению Бессмертного, это недопустимо.
Интервью с Романом Бессмертным о Конституции Украины: видео
Двухпалатный парламент в Украине: последние новости
- Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял в июне, что в Верховной Раде нет единства в вопросе о переходе на двухпалатный парламент.
- Именно команда президента Владимира Зеленского выступает за то, чтобы ввести в Украине двухпалатный парламент. Об этом стало известно от представителя президента в Раде Руслана Стефанчука.
- Стоит заметить, что в Украине мнения относительно таких изменений довольно неоднозначные и разные.