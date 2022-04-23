Встреча с представителем французского СМИ прошла по видеосвязи. Об основных тезисах Андрея Ермака в интервью – читайте дальше.

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Мариуполь, санкции, оружие и выборы во Франции

Андрей Ермак рассказал Рошебину, что россияне не взяли Мариуполь, а запустили очередной фейк о полном контроле над городом. Ситуация остается сложной, однако борьба за Мариуполь продолжается. Украинские защитники при этом постоянно общаются с военным командованием.

Относительно выборов президента Франции Ермак выразил надежду, что поддержка страной территориальной целостности Украины и нашего суверенитета в любом случае сохранится и будет только усиливаться, ведь французский народ – на стороне Украины.

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Вместе с тем глава Офиса Президента отметил необходимость ужесточения антироссийских санкций со стороны стран Запада. Он напомнил, что группа Макфола – Ермака подготовила план, который будет точно применен в санкционных пакетах против России. В частности, предлагается:

нефтяное эмбарго;

ужесточение ограничений в отношении российского банковского сектора;

признание России страной-спонсором терроризма.

Кроме того, Ермак подчеркнул потребность Украины в тяжелом вооружении, а также того, что даст нашему государству защищать воздушное пространство во время постоянных бомбардировок. Вместе с тем, в отношении оружия нам нужны танки, средства противокорабельных атак, MLRS и т.д.

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