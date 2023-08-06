Чему Украина должна поучиться в Израиля

Речь даже не столько о новых домах (они могут несколько выдержать попадание), сколько о старых панельных, которые складываются как карточный домик.

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В Израиле сегодня действуют строгие требования по безопасности для многоэтажных домов.

Эти требования были введены в 2002 году, после серии терактов в стране. Они предусматривают следующие пункты:

использование прочных материалов, таких как бетон и сталь;

укрепление несущих конструкций построек;

установка противоосколочных окон и дверей;

создание безопасных помещений для укрытия жителей при взрыве или обстреле;

обучение жителей правил эвакуации.

Строительные нормы в Израиле для многоэтажных домов являются одними из самых строгих в мире. Они помогли снизить количество жертв террористических атак в стране, что сейчас мега актуально для Украины.

С 1990 года любая квартира в Израиле должна иметь комнату безопасности – мамад. В то же время, в Украине уже идет 9-й год войны и ничего подобного нет.

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Мамад – это полностью бетонный стояк, идущий через весь многоэтажный дом, с плотно закрывающимися железными окнами. Это собственное бомбоубежище в каждой квартире. При разрушении дома этот стояк должен выстоять и спасти жизнь.

Есть и такие, которые предназначены для всех обитателей лестничной клетки (мамаки). При возникновении угрозы в городе раздается сирена, и жители прячутся в мамакы, плотно закрывают в них металлические ставни и запирают тяжелые входные двери. В спокойные дни эти помещения используются как обычные спальни.

В Украине следует установить требования к индивидуальным бомбоубежищам

Так, в Украине начали проверять укрытия, появились единичные уличные бетонные укрытия. Но что вы слышали об изменении строительных стандартов?

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Монолитный каркас показал свою живучесть, но где требования к индивидуальным бомбоубежищам? Я все еще вижу продолжение строительства домов из панелей – будущих братских могил.

Где, кстати, программа обновления жилищного фонда в Украине? Панельные "брежневки" уже давно исчерпали нормативные сроки использования. Системная замена жилья для украинцев (с дешевой долгосрочной ипотекой) – это не только безопасность, это другое качество жизни и стимулы для экономики.