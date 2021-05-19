Основной целью изменений, по словам министра финансов Сергея Марченко, является обеспечение сбалансированности бюджетных поступлений. В то время многие экономисты, предприниматели и промышленники отрицательно относятся к этой попытке властей увеличить налоговую нагрузку на бизнес.

Весь мир уменьшает налоги во время пандемии, весь мир помогает бизнесу, выделяет дотации, а в Украине в это время наоборот – налоги увеличивают. Об этом сказал в интервью 24 каналу политолог Николай Давыдюк.

Бизнесу наоборот надо помогать, потому что если сейчас им установить еще большие налоги, то будут теряться рабочие места, Украина потеряет конкурентоспособность на внешних рынках, из-за роста налогов мы поможем России, усилим ее позиции и выбьем с рынка наши компании и предприятия,

– пояснил Давидюк.

По его словам, объемы налогов также будут уменьшаться из-за неспособности компаний и предприятий платить такие суммы.

"Государственной позиции у людей, которые сейчас предложили эти налоговые решения, пока не наблюдается", – сказал политолог.

Он считает, что Украине нужно найти умные и инновационные решения, которые помогут расти экономике страны. Эти решения должны быть ориентированы на рост всех, и, в первую очередь, на рост страны.

"Этой сфере нужна бережливая, четкая государственная проукраинская позиция, а не попытки какими-то быстрыми росчерками пера в кабинетном режиме решать те или иные вопросы. Все же экономика – это вещь чувствительная, ее нужно понимать, ее нужно знать, и самое главное – смотреть уже на несколько шагов вперед, а не пытаться сейчас проблемы решить за счет чужих денег или залезть кому-то в карман. Обычно, как показывает мировой опыт, это не работает", – добавил Николай Давидюк.