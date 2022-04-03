Какие усилия военно-политическому руководству Украины следует приложить, чтобы переломить ход войны в нашу пользу?

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В центре внимания Донбасс

На мой взгляд, основная задача оккупационных войск – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно это было изначально главной целью военной кампании противника. Другие направления, включая Киевское, Черниговское, Сумское, – это в определенной степени отвлекающие удары. Их задача – блокирование подразделений ВСУ, чтобы те не могли помочь группировке наших войск на Донбассе.

Важно понимать, что на востоке Украины сосредоточены наиболее боеспособные подразделения ВСУ. Они имеют самый серьезный боевой опыт, хорошее оснащение.

Пока Донецкая область захвачена оккупантами почти на 60%, Луганская – примерно на 70%. На этом направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери. На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

В свою очередь, со стороны Харькова и Запорожской области русские готовятся нанести удары с целью создания "котла" группировке украинских войск на Донбассе. Не случайно в районе Изюма сейчас сосредоточены основные боеспособные подразделения вооруженных сил врага. По оперативной информации, с территории России туда дополнительно переброшены подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии. Агрессор будет пытаться пробиться в Славянск с целью замкнуть окружение.

"Азовское сиденье" и вопросы воды

Вторая цель оккупантов – отрезать Украину от Азовского моря. Взять под полный контроль не только логистическую инфраструктуру (порты в Бердянске, Мариуполе), но и возможность создания так называемого сухопутного коридора с территории аннексированного Крыма на территорию оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

И Мариуполь интересует здесь противника не только как стратегический город в политическом плане (экономический потенциал почти уничтожен). Оккупантам важен его глубоководный порт. В отличие от российского Таганрога, он может принимать суды большего водоизмещения.

Мариупольский порт – это значительная часть валютных поступлений в казну Украины. Перевалочная база – импорт-экспорт.

Третья цель противника – контроль над всей Херсонской областью с целью наполнения водой Крымского канала, что и происходит.

Варианты противодействия

Следует заметить, что, по оценкам экспертов, противостоять планам русских можно, атакуя Горловку и Донецк, что заставит противника оттягивать силы от Мариуполя.

Так, в частности, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью для СМИ рассказал, что деблокирование Мариуполя будет сложно сделать, но возможно. По мнению Самуся, в то же время следует провести асимметричные действия.

К примеру, окружение Горловки и Донецка. Провести рейд по этому направлению. Это вызовет в России необходимость быстро оттягивать войска от Мариуполя и действовать в районе Донецка, потому что там может возникнуть угроза для россиян.

Кроме того, следует усиливать давление на международных партнеров. Небо не закрывают над нами, самолеты не дают. Следовательно, нам важно убедить западных партнеров в предоставлении более мощного вооружения.

Украина должна добиться владычества в воздухе, минимизировав там российское присутствие. Если у нас будут соответствующие средства ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия, мы сможем эффективно противостоять ракетным ударам со стороны агрессора и в разы качественнее уничтожать его авиацию. Даже передача Украине советской системы С-300 станет серьезным подспорьем.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу! Мы – под надежной защитой наших военных. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ! И главное – верим в нашу победу!

#Save Ukraine – смотрите обращение Президента Зеленского: