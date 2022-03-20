Он отметил, что их, в частности, может предоставить какая-то страна из членов НАТО. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью президента.

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"Это то, к чему стремится международное право"

Владимир Зеленский акцентировал на том, что в современном мире не может быть никаких ультиматумов от любой страны до другой. Это не должно зависеть ни от армии, которую она имеет, ни от финансов, ни от размера экономики. Ведь это именно то, что предусмотрено международным правом.

Не может быть никаких ультиматумов, независимо от армии, которую страна имеет, независимо от финансов, независимо от размера экономики. Гарантировать безопасность может какая-то из стран-членов НАТО. Это могу быть кто-то из ее списка лидеров. Сейчас это то, что мы предлагаем на переговорах,

– сказал президент Украины.

Он добавил, что международное право не должно давать ни одной стране возможность напасть, однако вместе с этим мы и видим ракеты, которые летят снова и снова.

Ранее президент об этом уже говорил на пресс-конференции иностранным журналистам. Он тогда пояснил, что Украине в сотрудничестве нужно не название организации, а гарантия безопасности. То есть прежде всего мы нуждаемся не в членстве в НАТО, а в реальных союзах с теми или иными государствами, которые смогут это обеспечить.

Полная запись интервью Владимира Зеленского для CNN: смотрите видео

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