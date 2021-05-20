В Минздраве обратили внимание на то, что по состоянию на 20 мая пандемия коронавируса больше всего распространена в Донецкой области.

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Какие регионы попали в "желтый" список

В министерстве считают, что "желтыми" являются город Киев и 23 области, а именно:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровненская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.


Регионы со значительным распространением COVID-19 / Данные Минздрава 