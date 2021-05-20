В Минздраве обратили внимание на то, что по состоянию на 20 мая пандемия коронавируса больше всего распространена в Донецкой области.
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Какие регионы попали в "желтый" список
В министерстве считают, что "желтыми" являются город Киев и 23 области, а именно:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
Регионы со значительным распространением COVID-19 / Данные Минздрава